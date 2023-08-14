«Пензаэнерго» напоминает правила электробезопасности

14.08.2023 | 10:36

В период каникул дети часто оказываются без присмотра взрослых, а значит, возникает риск нахождения их в непосредственной близости от энергообъектов.

Причинами чрезвычайных происшествий с участием детей становятся, как правило, незнание элементарных правил безопасного поведения и банальное любопытство, а нередко и халатность взрослых.

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» напоминают: объекты электроэнергетики относятся к источникам повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Электричество невидимо, без цвета и запаха. Его нельзя обнаружить без специальных приборов, поэтому оно чрезвычайно опасно.

«Работа по профилактике электротравматизма ведется нашими специалистами в течение учебного года в школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях. Летом продолжается в оздоровительных лагерях. Только регулярное изучение и повторение с детьми элементарных правил поможет уберечь их от получения травм», - рассказала заместитель главного инженера - начальник СПБПК филиала «Пензаэнерго» Майя Локтева.

Ежемесячно в течение лета энергетики проводят осмотры трансформаторных подстанций всех типов и воздушных линий электропередачи, которые расположены в населенной местности вблизи школ, детских садов, лагерей отдыха, дачных кооперативов, мест ловли рыбы и других объектов с массовым пребыванием детей и подростков. Выявленные нарушения технического состояния, влияющего на безопасность, оперативно устраняются.

Регулярно проводится работа по информированию населения о правилах электробезопасности. Во всех местах, где воздушные линии пересекают водоемы, установлены соответствующие знаки и плакаты, предупреждающие о том, что отдых и рыбалка под линиями могут привести к трагическим последствиям.

«Мы постоянно напоминаем жителям региона о необходимости проявлять бдительность в вопросах безопасности детей. Для нас всех важно, чтобы дети усвоили правила обращения с электричеством, соблюдали меры предосторожности вблизи ЛЭП и подстанций и обращали внимание на знаки, нанесенные на них», - подчеркнула Майя Локтева.

Правила, соблюдение которых поможет уберечь взрослых и детей от электротравм:

- нельзя играть или устраивать отдых вблизи воздушных линий электропередачи (ВЛ), трансформаторных подстанций и другого оборудования, на котором изображены специальные знаки «стрелы-молнии» и имеется надпись о наличии напряжения;

- категорически запрещено влезать на опоры. Охранная зона для ВЛ класса напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 метров, а для ВЛ 35—110 кВ - 20 метров;

- нельзя приближаться к трансформаторным подстанциям, проникать в технические подвалы домов, где проходят электрокоммуникации;

- нельзя открывать распределительные щитки и силовые шкафы, прикасаться к оборудованию, находящемуся в них;

- нельзя приближаться к оборванному проводу или упавшей опоре линии электропередачи, особенно в сырую погоду, ведь влажная земля - прекрасный проводник электрического тока; дети обязательно должны сообщить об увиденном взрослым, а взрослые - обратиться к энергетикам;

- не надо пытаться снять c линий электропередачи воздушных змеев и другие зацепившиеся за провода предметы, для этого необходимо отойти от этого места и сообщить взрослым, чтобы они обратились к энергетикам;

- если ваш товарищ получил электротравму, не прикасайтесь к нему и немедленно позовите взрослых, чтобы они вызвали скорую помощь и сообщили энергетикам.

Детям необходимо знать, а взрослым - помнить, что «домашнее» электричество тоже может быть опасным:

- нельзя одновременно прикасаться к электроприборам, выключателям, розеткам - с одной стороны, и заземленным конструкциям (трубам отопления, газопровода) - с другой;

- не пользуйтесь самодельными электрическими приборами и инструментами;

- не меняйте лампы накаливания при включенном выключателе, не прикасайтесь к включенной осветительной арматуре мокрыми руками или влажными тряпками;

- никогда не прикасайтесь к корпусу электроприборов мокрыми руками;

- не разбирайте самостоятельно электроприборы;

- если вы решили починить прибор или посмотреть, как он устроен, делайте это только вместе со взрослыми и обязательно проверьте, не включен ли этот прибор в сеть;

- помните, что особенно опасны те электроприборы, которые находятся во влажном помещении или вблизи источников воды (например, стиральные машины).

Специалисты «Пензаэнерго» просят жителей региона быть бдительными, рассказать детям об основных правилах электробезопасности и соблюдать их самим.