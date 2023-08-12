В микрорайоне Заря вновь отключат водоснабжение

12.08.2023 | 15:44

В субботу, 12 августа, глава администрации Октябрьского района Пензы Артем Садовов предупредил жителей микрорайона Заря, что у них вновь отключат водоснабжение, и попросил сделать запасы.

Сообщение размещено в телеграм-канале Октябрьского района.

Накануне, 11 августа, в нескольких микрорайонах Пензы, в том числе в Заре, без предупреждения прекратилась подача воды. Как выяснилось, при проведении земляных работ был поврежден водопровод.

Артем Садовов объяснил очередное отключение.

«Причина повторилась: подрядная организация порвала сети водоснабжения. Просьба набрать запас воды, о подвозе технической воды и сроках восстановления трубопровода сообщим дополнительно», - проинформировал он.

Такие новости не порадовали жителей Зари.

«Почему после первой аварии допустили опять такое проведение работ?!», «В выходные, в 35-градусную жару мы уже второй раз за эту неделю остаемся без воды!», «Воды уже нет и набирать нам негде», - написали они.

Артем Садовов также сообщил, что силами муниципальной пожарной части в ближайшее время будет организован подвоз воды по адресу: Абрикосовый проезд, 1.