В пензенский лагерь «Заря» приехали кинологи и полицейские

11.08.2023 | 11:05

Пензенская область приняла участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», цель которой - привлечение детей к здоровому образу жизни. Для этого представители общественного совета при УМВД, сотрудники ПДН, ГИБДД и кинологи приехали в лагерь «Заря».

«Нашей целью было знакомство с условиями проживания и отдыха детей, с обеспечением их безопасности, с их занятостью», - рассказала заместитель председателя общественного совета при УМВД России по области Ольга Логвина.

Юным пензенцам рассказали о работе ГИБДД и в игровой форме напомнили о правилах безопасного поведения на дорогах. Самым активным и массовым мероприятием стала зарядка с полицейскими.

«Были показаны основные элементы общей физической подготовки», - сообщил заместитель начальник ОМВД России по Бессоновскому району Алекcaндр Бирюков.

Кроме того, ребятам разрешили погладить служебную собаку, которую привезли с собой в лагерь кинологи. Детям рассказали о дрессировке, породах и содержании животных.