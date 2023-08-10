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Общество

Лучшему асфальтоукладчику региона перечислят 450 000 рублей

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В четверг, 10 августа, в Пензенской области стартовал конкурс «Лучший по профессии» среди работников строительной отрасли, которые соревнуются по трем направлениям: бульдозеристы, плиточники и асфальтоукладчики.

13 представителей последней из перечисленных категорий в этот день продемонстрировали свое мастерство на дороге, ведущей от трассы Пенза - Шемышейка к санаторию «Березовая роща». Каждому после жеребьевки поставили задачу уложить асфальт на отрезке дороги длиной 50 м.

В конкурсную комиссию вошли 8 специалистов и руководителей организаций. Они оценивали качество работы по заданным критериям: ширина двухполосного дорожного полотна - 7 м, толщина асфальтового покрытия - 10 см. Также учитывались проектный уклон и время исполнения задания.

Присутствовавший на торжественной церемонии открытия конкурса врио главы региона Николай Симонов поблагодарил дорожных строителей за высокое качество их работы, которое с каждым годом становится все лучше.

Награда победителю конкурса - 450 000 рублей. Призерам, занявшим второе и третье места, полагается соответственно 250 000 и 150 000 рублей. Остальных участников ждут поощрительные призы - наручные часы и путевки в санаторий «Березовая роща».

«Конкурс «Лучший по профессии» ставит такие задачи, как поощрение опытных, компетентных сотрудников, повышение престижа рабочих профессий. В данном случае важна популяризация специальностей, связанных с управлением техникой, применением современных технологий укладки асфальта, а также привлечение молодежи к работе в компаниях, занимающихся строительством, ремонтом и содержанием автодорог», - рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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