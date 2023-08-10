Чудесное спасение: 100-летняя пензячка победила опасный вирус

10.08.2023 | 14:33

Из инфекционного отделения пензенского центра специализированных видов медпомощи выписали 100-летнюю горожанку.

У женщины, которая отпраздновала юбилей в марте, диагностировали коронавирус и пневмонию.

«Несмотря на то что у женщины в силу возраста имеется много хронических заболеваний, среди которых и болезнь сердца, и даже онкология, и что первую неделю ей пришлось провести в реанимации, процесс выздоровления занял всего 12 дней», - рассказала заведующая инфекционным боксированным отделением № 2 ГБУЗ «ПОКЦ СВМП», врач-инфекционист Лариса Балдина.

По ее словам, за время пандемии случаев спасения таких возрастных пациентов было крайне мало. Выздоровление пенсионерки можно считать чудом. За успехом стоят профессионализм и самоотдача докторов и специалистов.

«Когда после выписки мы ее вывезли на улицу, встречающие, говоря спасибо, не могли скрыть слез радости. Спасенная жизнь - это и есть та самая значимая благодарность за наш труд, которая ценнее любых наград», - отметила Лариса Балдина.