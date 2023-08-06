Названа еще одна причина опасаться подростков на самокатах

06.08.2023 | 10:37

В России участились случаи грабежей, совершенных при помощи электросамокатов. Это средство индивидуальной мобильности позволяет практически бесшумно подкрасться к жертве и сорвать с нее украшения, забрать сумку и так далее.

В некоторых случаях преступления совершают подростки.

«Старшие отнимают у младших деньги и ценные вещи, даже одежду. Зачастую это происходит на электросамокатах, которые чрезвычайно популярны у несовершеннолетних. Не всегда пострадавшие дети сообщают об этом родителям. А в случаях, когда рассказывают, взрослые, в свою очередь, далеко не всегда пишут заявление в полицию», - сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник в полиции.

Зарегистрированы и преступные деяния, когда самокатчики намеренно сталкиваются с пешеходами, а затем забирают их имущество. Например, такой случай был в Москве. Злоумышленник сбил женщину на улице, а когда та упала, похитил ее рюкзак.

Правоохранители отмечают, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) очень удобны для преступников. Помимо того что они бесшумны, финансово доступны, их трудно опознать, ведь номерных знаков СИМ не имеют.

«Сложность в доказывании, как правило, заключается в том, что электросамокаты можно брать в аренду. При этом получить доступ к самокату можно по чужим данным, с помощью фейкового аккаунта. Зачастую такие преступления раскрываются исключительно с помощью видеонаблюдения», - отмечает эксперт.

Чтобы защититься от грабителей на самокате, специалисты посоветовали придерживаться нескольких правил: быть внимательным, не стоять на остановке в опасной близости от дороги, стараться носить сумку через плечо.

Если началась борьба, лучше уступить злоумышленнику и отдать имущество, ведь жизнь и здоровье дороже. В полиции зарегистрировано несколько случаев, когда пострадавший получал удар ножом в схватке с грабителем.