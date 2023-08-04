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Общество

Пензячка отсудила у «Леруа Мерлен» деньги за кухонный гарнитур

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Жительница Пензы подала в суд на «Леруа Мерлен», где приобрела некачественный кухонный гарнитур за 293 513 руб., и выиграла.

Горожанка совершила покупку в марте 2022 года. Заодно она заключила договор на сборку гарнитура - услуга обошлась в 15 710 руб.

Когда кухню установили, в процессе эксплуатации выяснилось, что дверь под холодильник прилегает неплотно, а между столешницей и духовым шкафом имеется зазор в 8-9 мм.

В июне 2022 года пензячка направила в адрес ООО «Леруа Мерлен Восток» претензию с требованием устранить выявленные недостатки. В октябре она послала претензию повторно, но никаких действий от «Леруа Мерлен» не последовало.

Тогда в ноябре женщина потребовала вернуть ей 293 513 руб., отданные за гарнитур. Но и эта претензия была оставлена без удовлетворения.

Пензячка обратилась в суд.

Представитель ООО «Леруа Мерлен Восток» пояснил, что приобретенный клиенткой товар является модульной системой и не относится к наборам мебели, кухонным гарнитурам. Каждая единица товара - это самостоятельная позиция в чеке. Кроме того, ООО «Леруа Мерлен Восток» не производит такую мебель, а лишь продает.

Была назначена судебная товароведческая экспертиза. Она выявила дефекты элементов кухонного гарнитура, которые возникли на этапе изготовления мебели (отверстия на фасадах и корпусах) и при установке встраиваемой техники (в связи с отсутствием необходимых вырезов и отверстий для техники, о наличии которой имеется информация в эскизе, составленном производителем).

Суд встал на сторону потребителя.

«Взысканы с ООО «Леруа Мерлен Восток» в пользу истца денежные средства в размере 149 388 руб., неустойка в размере 149 388 руб., моральный вред в размере 3 000 руб., штраф в размере 150 888 руб., а также расходы по оплате судебной товароведческой экспертизы в размере 11 000 руб.», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Пензы.

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