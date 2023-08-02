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Общество

Время вечерних рейсов из Пензы в Москву изменится

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Пензенский аэропорт изменил время вечерних рейсов в Домодедово. С 1 октября их время сдвинется почти на час.

Речь идет о самолете, который с 5 июня по 30 сентября вылетает в 20:45 ежедневно. Отправление перенесется на 21:40. Прилет в Домодедово - в 22:55.

Такие вечерние рейсы запланированы до 28 октября.

В мае пензенский аэропорт объявил о новом раннем рейсе в Домодедово. Вылет в 5:00, а прибытие в столицу - в 6:20.

Также налажено авиасообщение между Пензой и Минеральными Водами, Сочи, Санкт-Петербургом. Столица на Неве вошла в список в 2023-м.

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