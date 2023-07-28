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Общество

В августе волонтеры-медики приедут в села Бессоновского района

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В Пензенской области вновь начнет действовать всероссийский проект «#ДоброВСело». Его главными участниками стали добровольческие организации студентов-медиков и жители отдаленных населенных пунктов.

Пензенская область присоединилась к проекту в 2010 году. Однако по ряду причин выезды медиков в населенные пункты региона были временно прекращены. Теперь они возобновляются.

«Акции будут проводить волонтеры-медики и сотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики. В августе они проведут приемы сельчан в фельдшерско-акушерских пунктах населенных пунктов Бессоновского района», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Акции пройдут:

- 2 августа - в селе Блохино;

- 9 августа - в селе Пазелки;

- 16 августа - в селе Пыркино;

- 23 августа - в селе Полеологово;

- 30 августа - в селе Лопуховка.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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