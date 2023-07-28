Пензенские младшеклассники не получат Пушкинскую карту

Жительница Пензы предложила выдавать Пушкинскую карту не в средней школе, а в младшей. В этом, по мнению горожанки, больше смысла.
Со своей идеей она обратилась к губернатору на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«Было бы лучше, если бы Пушкинская карта была доступна для школьников! Именно с первого класса! Когда есть интерес и огонек познаний не угас!» - высказала мнение пензячка.
Ей ответил представитель областного правительства.
«Пушкинская карта доступна школьникам с 14-летнего возраста, и это неслучайно. Оформить ее может подросток, который получил паспорт и имеет доступ к «Госуслугам». Это позволяет вести персонифицированный учет бюджетных средств, а также следить за эффективностью деятельности участников программы (учреждений)», - пояснил он.
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