Пензенские младшеклассники не получат Пушкинскую карту

28.07.2023 | 21:01

Жительница Пензы предложила выдавать Пушкинскую карту не в средней школе, а в младшей. В этом, по мнению горожанки, больше смысла.

Со своей идеей она обратилась к губернатору на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Было бы лучше, если бы Пушкинская карта была доступна для школьников! Именно с первого класса! Когда есть интерес и огонек познаний не угас!» - высказала мнение пензячка.

Ей ответил представитель областного правительства.

«Пушкинская карта доступна школьникам с 14-летнего возраста, и это неслучайно. Оформить ее может подросток, который получил паспорт и имеет доступ к «Госуслугам». Это позволяет вести персонифицированный учет бюджетных средств, а также следить за эффективностью деятельности участников программы (учреждений)», - пояснил он.