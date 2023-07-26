Специалист Минздрава РФ назвала способы экстренной контрацепции

26.07.2023 | 08:46

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина считает, что контроль за препаратами для прерывания беременности скажется на доступности средств экстренной контрацепции.

Проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, разработал Минздрав России. Его глава Михаил Мурашко заявил, что такая необходимость связана со злоупотреблениями в данной сфере.

Документ уже направлен в федеральные органы исполнительной власти. Его могут принять до конца года.

«В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива», - приводит рекомендации Долгушиной РИА Новости.

Она отметила, что соответствующие лекарственные препараты как российского, так и иностранного производства широко представлены на рынке, проблем с их доступностью не наблюдается.