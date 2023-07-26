Специалист Минздрава РФ назвала способы экстренной контрацепции

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина считает, что контроль за препаратами для прерывания беременности скажется на доступности средств экстренной контрацепции.
Проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, разработал Минздрав России. Его глава Михаил Мурашко заявил, что такая необходимость связана со злоупотреблениями в данной сфере.
Документ уже направлен в федеральные органы исполнительной власти. Его могут принять до конца года.
«В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива», - приводит рекомендации Долгушиной РИА Новости.
Она отметила, что соответствующие лекарственные препараты как российского, так и иностранного производства широко представлены на рынке, проблем с их доступностью не наблюдается.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀