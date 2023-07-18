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Общество

Контроль за препаратами для абортов ужесточат из-за злоупотреблений

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Минздрав России разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко заявил на пленарном заседании в Госдуме.

«По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности, это была в том числе наша инициатива. Мы считаем, что это нужно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что есть злоупотребление. Проект приказа разработан», - цитирует его РИА Новости.

Как уточняется, Минздрав будет настаивать, чтобы его приняли до конца года, в федеральные органы исполнительной власти проект уже разослан.

«Ранее министр сообщал, что Минздрав РФ поддерживает ограничение продажи и перевод на количественный учет препаратов для абортов, этот процесс необходимо завершить в этом году. Он подчеркнул, что препараты для прерывания беременности должны жестко контролироваться», - пишет издание.

В Пензенской области растет число абортов среди девушек 15-17 лет. Если в 2020-м беременность прервали 17 подростков, то в 2021-м - 20, а в 2022-м - 24.

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