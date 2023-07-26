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Общество

Гериатр рассказал, как качественная вода сохраняет молодость мозга

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От того, насколько качественную воду мы употребляем, напрямую зависит здоровье головного мозга - главного органа, который отвечает не только за мыслительные процессы, но и за дыхание, кровообращение, движение, словом за все функции, которые поддерживают в теле жизнь.

Чтобы не создавать для мозга стрессовую ситуацию, важно придерживаться правильного режима питья - не допускать жажды. С возрастом эта задача становится еще более актуальной, поскольку процесс старения - это, по сути, процесс высыхания клеток. Недаром старость называют болезнью накопления: в этом возрасте обмен веществ существенно замедляется, и вредные вещества, в том числе токсины, остаются в тканях. Вода здесь играет роль санитара - если пить ее в необходимых количествах, она мягко выводит все вредное и лишнее из клеток.

«Самое тяжелое последствие старости - это возрастные изменения головного мозга. Вместе с ними нарушаются психические и когнитивные функции человека. Уже в 35-40 лет начинается интенсивная гибель нейронов. К 70 годам масса мозга из-за гибели клеток заметно уменьшается. Эти изменения приводят к возрастному ухудшению памяти, способности управлять движениями тела, эмоциональным нарушениям», - объяснила пензенский врач-гериатр Ольга Мусаилова.

Секрет молодости ума довольно прост, он лежит в плоскости правильного питания и питьевого режима.

«Соблюдайте принципы здорового питания. Чем меньше калорий потребляет человек, тем меньшему окислению подвержены нейроны его мозга. Нельзя забывать выпивать не меньше полутора литров воды в сутки», - рекомендует медик.

Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья». Она недорогая и находится в шаговой доступности от жилых кварталов. Артезианскую воду называют живой, поскольку она не подвержена загрязнениям с поверхностных слоев почвы. Водоносный пласт залегает между плотными водонепроницаемыми породами, так что земные загрязнения полностью исключены. При этом пензенская вода очищена природой и содержит необходимые микроэлементы для здоровья человека.

Приобрести ее можно в киосках «Ключ здоровья» либо через сервис электронной доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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