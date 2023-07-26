Форма повесток для мобилизованных изменится с 1 августа

26.07.2023 | 15:19

С 1 августа изменится форма повесток для мобилизованных. На эти уведомления теперь будут распространяться те же правила, что и на обычные повестки, включая сроки, в которые они станут считаться врученными, и ограничения для уклонистов. Такое решение приняло Правительство РФ.

«Единственная разница - шапка документа. В ней в качестве основания для призыва будет указан приказ президента об объявлении мобилизации, а также конкретная дата и время, в которые мобилизованному надлежит прибыть в военкомат», - пишет «Парламентская газета».

Уведомление продублируют в электронной форме, разместив его в едином реестре и в «Личном кабинете» гражданина на портале «Госуслуги».

Повестку будут считать врученной по факту ее направления или размещения на вышеуказанных платформах.

«На людей, которые в назначенный срок не явятся в военкомат, будут распространяться все новые ограничения: запрет на управление транспортным средством, на кредиты и займы, на регистрацию сделок с недвижимостью, а также оформление ИП и статуса индивидуального предпринимателя», - добавляет издание.