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Общество

«Термодом» представил коттеджный поселок Порт-А-Якс

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В Шемышейском районе появится новое современное пространство для комфортной жизни - коттеджный поселок Порт-А-Якс. Он расположен в 76 километрах от центра Пензы, в непосредственной близости к селу Старая Яксарка, на берегу Сурского водохранилища, в сердце обширного лесного массива.

Автор и исполнитель проекта, строительный холдинг «Термодом», пригласил в Порт-А-Якс риелторское сообщество Пензы. В тени сосен и берез на месте будущей пешеходной аллеи им представили коттеджный поселок с собственной пляжной зоной для прогулок и отдыха, удобными подъездными путями, рестораном. Но главное - здесь продумана система каналов, которые соединят часть домов с водохранилищем.

Вдоль побережья появятся стильные современные строения. Это и фахверки с их знаменитой, проверенной столетиями каркасной технологией, и популярные в Европе простые и лаконичные барнхаусы, и треугольные, актуальные на сегодня А-фреймы, и высокопрочные дома из клееного бруса.

«Термодом» в своих лучших традициях собирается не просто построить здесь дома, но и позаботиться о комфортной жизни обитателей поселка. В планах создание игрового пространства для детей, установка многофункциональных тренажеров, размещение универсальной спортивной площадки, теннисного корта, инфраструктуры для длительных пеших и велопрогулок по лесу.

Узнать больше подробностей можно по телефону офиса продаж строительного холдинга «Термодом» 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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