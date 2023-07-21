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Общество

Нижний предел призывного возраста решили не повышать

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В Госдуме внесли изменения в проект о повышении призывного возраста. Об этом стало известно в пятницу, 21 июля.

Изначально планировалось до 2026 года поднять и нижний, и верхний пределы призывного возраста: с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет соответственно.

Теперь законопроект предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению.

«Главное то, что верхний предел - это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», - заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 марта. «С 1 января до 31 декабря 2024 года подлежат призыву граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года - граждане от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года - от 21 года до 30 лет. При этом 18-летние граждане, которые после 1 января 2024 года захотят пройти военную службу ранее наступления призывного возраста, будут иметь такую возможность», - уточняла «Парламентская газета».

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