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Общество

В мэрии Пензы рассказали, что собираются делать с ливневкой

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В четверг, 20 июля, в администрации Пензы обсудили модернизацию системы ливневой канализации в городе.

«В прошлом году было введено в эксплуатацию 3 км ливневой канализации по улице Бутузова, около 1,5 км - в микрорайоне ГПЗ-24. В текущем году вводим порядка 900 метров сетей на Шуисте и 1,8 км на улице Рябова», - рассказал заммэра Ярослав Щигорев.

По его словам, в 2023-м планируется реконструировать систему водоотведения на улице Калинина.

«Готовим проект по реконструкции сетей Шолоховского коллектора, расположенных около Бакунинского моста. Также ведется проектирование системы ливневой канализации на участке протяженностью 4-5 км в районе улицы Суходольной», - добавил Щигорев.

Также сейчас разрабатывается ПСД на строительство дороги около «Изумрудного города», которая соединит проспекты Победы и Строителей. На этом участке, который всегда затапливает в дождь, предусмотрено обустройство ливневой канализации и других видов коммуникаций.

«Модернизация Чаадаева вместе со строительством ливневой канализации, заменой дорожного полотна и другими видами необходимых мероприятий на сегодняшний день оценивается в 700-800 млн рублей. Это очень серьезная нагрузка для городского бюджета. Для сравнения: около 700 млн мы получили на весь комплекс работ по БКД.

Но мы понимали, что оставлять покрытие в ненормативном состоянии было бы неправильно, так как улица фактически является въездом в город. Было решено включить объект в проект «Безопасные качественные дороги». Гарантия на работы по БКД составляет 5-7 лет. За это время муниципалитет ставит перед собой задачу подобрать подходящую программу, благодаря участию в которой удастся выполнить реконструкцию улицы Чаадаева», - объяснил чиновник.

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