В Госдуме одобрили увеличение штрафов за неявку в военкомат

20.07.2023 | 11:33

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об увеличении штрафов для уклонистов.

Сейчас за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины платить приходится от 500 до 3 000 рублей. После принятия изменений - от 40 000 до 50 000 рублей.

«Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от 10 000 до 20 000 рублей (ранее - до 3 000 рублей)», - уточняет РИА Новости.

Вносимые изменения также предполагают увеличение штрафов за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей: для граждан - до 25 000 рублей (было - до 500 рублей), для должностных лиц - до 50 000 (было - до 1 000 рублей), для юридических лиц - до 400 000 (было - до 20 000 рублей).

Штраф за уклонение от медицинского обследования намерены повысить с 3 000 до 25 000 рублей, столько же придется отдать за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Кроме того, предлагается внести в кодекс статью 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации».

«По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц - до 80 000 рублей, на юридических лиц - до 500 000 рублей.

Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц - до 80 000 рублей; для юридических лиц - до 500 000 рублей», - уточняет издание.

Непредставление сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить должностным лицам штрафом в размере до 50 000 рублей.