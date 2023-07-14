Сетевое издание|18+|Пятница|14 июл 2023|21:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Кузнецкий подросток получил нагрудный знак «Горячее сердце»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Школьник из Кузнецкого района Айрат Субханкулов удостоился нагрудного знака Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Вручение состоялось в пятницу, 14 июля, в региональном правительстве.

15-летний десятиклассник спас ребенка из огня. Пожар случился 20 марта прошлого года.

«Семья Субханкуловых возвращалась домой из районного центра. Проезжая село Никольское, Айрат с родителями заметили густой дым, поднимавшийся над крышей одного из домов. Субханкуловы остановили машину, Айрат с отцом бросились к жилищу. Во дворе в шоковом состоянии металась женщина. На окне стояла и плакала девочка, ее младший брат находился в глубине комнаты, потому что проход к окну был отрезан огнем.

Пока отец Айрата вытаскивал девочку из окна горящего дома, подросток шагнул внутрь. Задыхаясь в едком дыму, он прошел сквозь огонь, обнаружил забившегося в угол мальчика и вынес его на улицу. К счастью, дети не пострадали. Вскоре прибыли спасатели, которые потушили пожар», - рассказали в пресс-службе областного минобра.

Айрат планирует поступить в Академию МЧС. Он и раньше тяготел к специальности спасателя, а после пожара определился окончательно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте