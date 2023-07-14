Кузнецкий подросток получил нагрудный знак «Горячее сердце»

14.07.2023 | 21:00

Школьник из Кузнецкого района Айрат Субханкулов удостоился нагрудного знака Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Вручение состоялось в пятницу, 14 июля, в региональном правительстве.

15-летний десятиклассник спас ребенка из огня. Пожар случился 20 марта прошлого года.

«Семья Субханкуловых возвращалась домой из районного центра. Проезжая село Никольское, Айрат с родителями заметили густой дым, поднимавшийся над крышей одного из домов. Субханкуловы остановили машину, Айрат с отцом бросились к жилищу. Во дворе в шоковом состоянии металась женщина. На окне стояла и плакала девочка, ее младший брат находился в глубине комнаты, потому что проход к окну был отрезан огнем.

Пока отец Айрата вытаскивал девочку из окна горящего дома, подросток шагнул внутрь. Задыхаясь в едком дыму, он прошел сквозь огонь, обнаружил забившегося в угол мальчика и вынес его на улицу. К счастью, дети не пострадали. Вскоре прибыли спасатели, которые потушили пожар», - рассказали в пресс-службе областного минобра.

Айрат планирует поступить в Академию МЧС. Он и раньше тяготел к специальности спасателя, а после пожара определился окончательно.