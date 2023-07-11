Зареченку оштрафовали за неповиновение инспектору ДПС

11.07.2023 | 10:09

32-летняя жительница Заречного отказалась подчиниться требованию сотрудника ДПС и предстала перед судом.

Вечером 12 июня женщина находилась за рулем автомобиля Skoda Rapid и не была пристегнута ремнем безопасности. Это заметили инспекторы и остановили автолюбительницу.

Правоохранители попросили предъявить документы на машину, однако зареченка отказалась это делать. Это сочли неповиновением сотруднику полиции.

«Свою вину в совершении правонарушения женщина не признала, пояснив, что причина остановки транспортного средства и требование о предъявлении документов необоснованны и ей были не понятны, поэтому документы на автомобиль и водительское удостоверение сотруднику полиции она не предъявила», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Служители Фемиды изучили материалы дела и пришли к выводу, что причину остановки машины женщине разъяснили. Инспектор несколько раз предлагал ей предъявить документы для проверки. Это подтверждает видеозапись системы «Дозор».

Зареченку наказали штрафом в 3 500 рублей. С решением она не согласилась и подала апелляцию, однако суд вышестоящей инстанции оставил решение без изменения.