Сетевое издание|18+|Вторник|11 июл 2023|11:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Зареченку оштрафовали за неповиновение инспектору ДПС

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


32-летняя жительница Заречного отказалась подчиниться требованию сотрудника ДПС и предстала перед судом.

Вечером 12 июня женщина находилась за рулем автомобиля Skoda Rapid и не была пристегнута ремнем безопасности. Это заметили инспекторы и остановили автолюбительницу.

Правоохранители попросили предъявить документы на машину, однако зареченка отказалась это делать. Это сочли неповиновением сотруднику полиции.

«Свою вину в совершении правонарушения женщина не признала, пояснив, что причина остановки транспортного средства и требование о предъявлении документов необоснованны и ей были не понятны, поэтому документы на автомобиль и водительское удостоверение сотруднику полиции она не предъявила», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Служители Фемиды изучили материалы дела и пришли к выводу, что причину остановки машины женщине разъяснили. Инспектор несколько раз предлагал ей предъявить документы для проверки. Это подтверждает видеозапись системы «Дозор».

Зареченку наказали штрафом в 3 500 рублей. С решением она не согласилась и подала апелляцию, однако суд вышестоящей инстанции оставил решение без изменения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте