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Общество

В Пензе семьям полицейских вручили ценные подарки

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В преддверии Дня семьи, любви и верности в УМВД России по Пензенской области чествовали полицейские семьи. В актовом зале управления собрались супруги, которые прожили в браке более 25 лет.

Гостей поздравил заместитель начальника регионального УМВД Константин Фролов. Он рассказал приглашенным о значимости праздника, связанного с почитанием Петра и Февронии. В дополнение к теплым словам и пожеланиям каждая семья была награждена ценными подарками, а дамы получили цветы.

«После этого для дорогих гостей было организовано праздничное чаепитие, в ходе которого каждый смог поделиться историей создания своей семьи и секретами счастливой семейной жизни», - отметили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Одной из пар на мероприятии стали Лукьяновы, которые 10 июля отмечают свой 30-летний юбилей. Они подчеркнули, что забота о близких и постоянная поддержка друг друга - основа их семейного благополучия.

Рассказали о себе и супруги Семеновы. Они приехали на праздник из Колышлея, где оба работают в местном подразделении полиции. 25-летняя брачная жизнь пары была полна разных испытаний, но семья для них всегда оставалась самым дорогим и важным.

Младший из сыновей приехал на мероприятие вместе с родителями. Он выразил свое желание пойти по их стопам и поступить в высшее учебное заведение МВД.

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