В банке «Кузнецкий» появилась новая монета из серебра

05.07.2023 | 11:14

Банк «Кузнецкий» предлагает своим клиентам новую серебряную монету, выпущенную Банком России.

Монета названа «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» и входит в серию «Изобретения России». Ее номинал 3 рубля, диаметр 39 мм, исполнение - серебро 925-й пробы. Тираж - 3 тыс. единиц.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, на обороте - водонапорной гиперболоидной башни, построенной по проекту инженера Владимира Шухова, кроны деревьев, над которыми возвышается конструкция и декоративные элементы.

Приобретение монет из драгоценных металлов - это хорошая возможность инвестировать свои вложения в нумизматические ценности.

Более подробную информацию о монетах можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».