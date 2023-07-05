6 июля в Пензе перекроют проезд Баумана

В четверг, 6 июля, проезд Баумана в Пензе закроют для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
Речь идет об участке от улицы Металлистов до улицы Баумана, 99.
Ограничение будет действовать в течение рабочего дня - с 8:00 до 17:00.
Как пояснили в мэрии, оно вводится в связи с ремонтом дорожного покрытия.
Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничения.
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