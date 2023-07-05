6 июля в Пензе перекроют проезд Баумана

05.07.2023 | 11:59

В четверг, 6 июля, проезд Баумана в Пензе закроют для движения всех видов транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет об участке от улицы Металлистов до улицы Баумана, 99.

Ограничение будет действовать в течение рабочего дня - с 8:00 до 17:00.

Как пояснили в мэрии, оно вводится в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут с учетом ограничения.