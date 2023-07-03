Последствия ухода «Вагнера»: в Госдуме высказались о мобилизации

03.07.2023 | 09:05

После ухода группы «Вагнер» из зоны спецоперации возник вопрос о том, появилась ли необходимость в новой волне мобилизации. Ответ на него дал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что такой необходимости на сегодня нет и в ближайшем будущем не будет.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», - заявил Андрей Картаполов.

Он рассказал, что на момент событий 24 июня на переднем крае сотрудников ЧВК «Вагнер» не было - они находились в лагерях.

«Отражение наступления [ВСУ] шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», - пояснил глава комитета Госдумы по обороне.