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Общество

В Пензе при строительстве кладбища заняли чужую территорию

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В Пензе прокуратура выявила нарушение при строительстве кладбища площадью 40 гектаров на участке, расположенном севернее действующего Восточного на улице Осенней.

Надзорный орган проводил проверку по обращению «Пензаэнерго», представитель которого заявил о несанкционированном использовании охранной зоны высоковольтных линий электропередач.

Как оказалось, подрядчик, работающий по муниципальному контракту, свалил порубочные остатки, образовавшиеся после расчистки территории, на чужую землю.

Так как заказчиком работ выступает городское управление капитального строительства, его начальнику внесли представление об устранении нарушений.

«Представление рассмотрено и удовлетворено, проведены работы по очистке охранной зоны, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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