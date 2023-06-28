Воскресенье в Спутнике: концерт, прогулки, хорошее настроение

28.06.2023 | 17:32

Многим необходимо улучшить настроение после напряженной недели. Жители Города Спутника знают, как это сделать. Для них лекарство от стресса - в шаговой доступности.

Они приходят в хорошую погоду на набережную, где ждет десяток способов отвлечься от суеты: можно гулять в парке, сидеть на пляже, можно активно грести веслами в лодке, ходить под парусом, устраивать пикник на тропе здоровья или попасть на очередной концерт длинного и яркого сезона.

«Давно живем в Спутнике и сейчас прекрасно понимаем, что нам отсюда никуда не хочется и не нужно выезжать, потому что здесь все есть», - рассказала гуляющая по фонтанной площади семья местных жителей.

Лето наверняка еще порадует теплыми днями без дождя, а впереди много событий юбилейного для строительного холдинга «Термодом» сезона в Спутнике.

Анонс мероприятий доступен на сайте penza-sputnik.ru и в официальных аккаунтах Города Спутника в соцсетях.

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