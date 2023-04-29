Пензенским дачникам не следует долго стоять головой вниз

29.04.2023 | 13:10

Резкое начало дачных работ и желание сделать все и сразу может привести к обострению хронических болезней и сердечно-сосудистым катастрофам.

Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул: чтобы помочь организму адаптироваться, нужно больше бывать на свежем воздухе и повышать физические нагрузки постепенно, равномерно распределяя объем работы.

«Какой бы работой человек ни занимался на даче, необходимо делать частые перерывы на отдых каждые 15-20 минут, менять виды деятельности, перераспределять нагрузку на разные группы мышц и соотносить состояние самочувствия с нагрузками», - рекомендует Тяжельников.

Врач отметил: во время дачных работ важно не усердствовать с подъемом тяжестей, использовать для этого приспособления и действовать по определенному алгоритму, чтобы не сорвать спину, - сначала присесть, а затем аккуратно подниматься с грузом.

Еще одно важное правило - не находиться долго в положении «головой вниз»: такая позиция может спровоцировать резкое повышение давления.