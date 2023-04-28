Озвучено число пензенцев, заболевших корью

28.04.2023 | 09:20

В Пензенской области с февраля 2023 года отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 2021-го это заболевание не регистрировалось, но за последнее время выявлено четыре случая кори: три завозных среди взрослых от 30 до 48 лет из Кузнецка, Каменского района и Пензы (все они заразились в Москве) и один местный в областном центре.

«Все случаи кори лабораторно подтверждены. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар. Заболевания протекали в легкой и среднетяжелой формах», - уточнили в управлении.

Специалисты отметили, что в зоне риска - не болевшие корью, не привитые или привитые однократно, а также взрослые, утратившие иммунитет после прививок. В особой опасности - дети до 1 года, не подлежащие прививкам по возрасту.

«Корь - вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с заболевшим.

Клинически корь протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. С 4-5-го дня заболевания появляется сыпь: сначала - за ушами, далее переходит на лицо и шею, на туловище, затем - на руки и ноги», - пояснили в управлении.

Подчеркивается, что единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

«По данным ВОЗ, глобальная ситуация по кори в мире неблагополучная. С 2022 года зарегистрировано более 156 тыс. случаев кори, в том числе 904 случая в странах Европейского региона.

В России рост заболеваемости начался с конца 2022 года и продолжается в настоящее время. Если за весь 2022 год было зарегистрировано 102 случая кори, то с начала 2023-го зарегистрировано уже более 890 случаев в 33 субъектах РФ», - проинформировали в Роспотребнадзоре.