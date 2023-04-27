Родственники погибших в СВО совершили поездку по святым местам

27.04.2023 | 19:37

Для семей участников спецоперации и родственников погибших бойцов организовали паломническую поездку по святым местам Пензенского района.

Они посетили Троице-Сергиев храм в селе Соловцовка, где покоятся мощи Иоанна Оленевского, келью старца, а также святой источник мученицы Параскевы.

Побывали близкие бойцов и в храмовом комплексе на Валяевской горе. В него входят Казанская церковь, святой источник, храм иконы Божией Матери «Живоносный источник».

«Поездка вызвала много положительных откликов у участников мероприятия», - сообщили в Министерстве внутренней и информационной политики Пензенской области.

Первая встреча с женщинами, потерявшими своих сыновей и мужей в зоне СВО, состоялась в январе. «Клирик Пензенской епархии Александр Черных отслужил молебен с чтением акафиста «Слава Богу за все!» и совершил таинство исповеди для желающих. Отец Александр побеседовал с родными военнослужащих на духовные темы, в том числе о православной вере», - сообщалось на сайте Пензенской епархии.

Также для женщин провели психологический тренинг «Путь к себе», мастер-класс «Зимняя гармония» и сеанс фелинотерапии - профилактики и лечения с помощью контактов с кошками.