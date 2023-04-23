Жители региона столкнулись с огромной комиссией при оплате ЖКУ

23.04.2023 | 12:47

Житель Пензенской области Павел К. попросил власти разобраться, что происходит в Белинском отделении «Почты России». У тех, кто оплачивал на почтамте услуги ЖКХ, комиссия составила около 200 рублей.

«За каждый платеж почтой берется комиссия: за газ – 40 рублей, капремонт - 25 рублей, электроэнергия - 20 рублей, интернет - 25 рублей, мусор - 15 рублей. И вот, помимо этих комиссий, за каждый платеж в обязательном порядке навязывают какую-то страховку якобы добровольную в 60 рублей. Получается общая комиссия уже под 200 рублей подходит! А при отказе от этой страховки заявляют, что у них программа не работает, и бросают тебе квитанции, мол, иди плати где хочешь», - написал мужчина на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Павел рассказал, что столкнулся с проблемой в марте, но в апреле она никуда не исчезла.

Мужчина отправился оплачивать ЖКУ, заявил оператору, что не намерен тратить деньги на страховку (тем более она добровольная) и в итоге ушел ни с чем. Специалист отказалась с ним работать.

«На вопрос, что это за страховка, почему добрововольную страховку навязывают в обязательном порядке за прием коммунальных платежей, кто вообще распорядился ее брать, где эта страховая компания и где договора страхования, от чего страхуется человек, не ответили», - добавил мужчина.

На обращение Павла отреагировал представитель правительства Пензенской области. Он объяснил что в марте этого года на почтамте обновили программу по оплате коммунальных услуг. Это привело к сбою в системе: внося деньги за ЖКУ, жители невольно вынуждены были тратиться на страховку.

«В настоящее время программное обеспечение приведено в соответствие, и страховка оплачивается только по желанию потребителя», - заверили мужчину.