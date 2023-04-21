Сетевое издание|18+|Пятница|21 апр 2023|20:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе началась акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Волонтеры с красными гвоздиками предлагают пензенцам помочь ветеранам боевых действий. Этот цветок давно уже стал в стране символом памяти и связи поколений. Именно его выбрали для ежегодной всероссийской акции, которую поддерживают и в Пензе.

«Медицинские препараты, слуховые аппараты, всевозможное медицинское оборудование, высокотехнологичные операции делаем нашим ребятам», - сообщил соорганизатор акции Юрий Краснов.

«Мне нравится помогать людям, я такой человек, меня так родители воспитали. У меня душа радуется, когда я понимаю, что могу помочь людям - ветеранам, участникам боевых действий. Мы в 2018 году с помощью этой акции собрали одной бабушке деньги на слуховой аппарат», - рассказал волонтер Данил Архишин.

Старт акции дали в торжественной обстановке в сквере «Журавли». Воспитанники художественной школы № 3 украсили его своими тематическими рисунками.

Ассоциация школьных музеев представила проект «Тайна оружейного ящика». В этом году коллекция пополнилась экспонатами из зоны специальной военной операции.

«Крышка от котелка, которой котелок накрывается, посечена осколками. Также чашка посечена осколками, мы можем видеть прохождение осколка, который пробивает ее насквозь», - отметил председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

Акция «Красная гвоздика» продлится до 22 июня.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте