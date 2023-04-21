В Пензе началась акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

21.04.2023 | 19:16

Волонтеры с красными гвоздиками предлагают пензенцам помочь ветеранам боевых действий. Этот цветок давно уже стал в стране символом памяти и связи поколений. Именно его выбрали для ежегодной всероссийской акции, которую поддерживают и в Пензе.

«Медицинские препараты, слуховые аппараты, всевозможное медицинское оборудование, высокотехнологичные операции делаем нашим ребятам», - сообщил соорганизатор акции Юрий Краснов.

«Мне нравится помогать людям, я такой человек, меня так родители воспитали. У меня душа радуется, когда я понимаю, что могу помочь людям - ветеранам, участникам боевых действий. Мы в 2018 году с помощью этой акции собрали одной бабушке деньги на слуховой аппарат», - рассказал волонтер Данил Архишин.

Старт акции дали в торжественной обстановке в сквере «Журавли». Воспитанники художественной школы № 3 украсили его своими тематическими рисунками.

Ассоциация школьных музеев представила проект «Тайна оружейного ящика». В этом году коллекция пополнилась экспонатами из зоны специальной военной операции.

«Крышка от котелка, которой котелок накрывается, посечена осколками. Также чашка посечена осколками, мы можем видеть прохождение осколка, который пробивает ее насквозь», - отметил председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

Акция «Красная гвоздика» продлится до 22 июня.