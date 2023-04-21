Пензенским росгвардейцам - участникам СВО дали еще одну льготу

21.04.2023 | 10:42

В Пензенской области освободили от уплаты транспортного налога бойцов Росгвардии, принимающих участие в специальной военной операции. Такое решение приняли в пятницу, 21 апреля, депутаты регионального парламента.

Льгота предоставлялась участникам СВО - мобилизованным гражданам, контрактникам и добровольцам. Они могли не платить транспортный налог за 2021 и 2022 годы. B 2022-м льготой воспользовались 527 военнослужащих на сумму 1,6 млн рублей.

Теперь ее действие распространено на налоговый период 2023 года, а в категорию получателей включены лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации - они будут освобождены от уплаты транспортного налога в 2023 и 2024 годах.

Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. Если он не определится, то освобождение устанавливается на автомобиль c наибольшей суммой начисленного налога.

B какую сумму нововведение обойдется казне Пензенской области, пока неизвестно из-за отсутствия информации o количестве автомобилей, принадлежащих росгвардейцам – участникам СВО.