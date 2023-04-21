Горводоканал предлагает пензенцам проверить себя в черном списке

21.04.2023 | 15:50

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и других жилых домах», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, потребитель обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги (п. 34 (и)).

К потребителям, не соблюдающим сроки оплаты в течение двух периодов и более, ООО «Горводоканал» имеет право применить следующие меры воздействия:

- с 31-го дня просрочки платежа на сумму долга начисляются пени, так что сумма долга увеличивается;

- в установленном законом порядке может быть введено ограничение или приостановление оказания услуг холодного водоснабжения (для собственников частных домов) или водоотведения (для потребителей в многоквартирных домах);

- задолженность может быть взыскана в суде, в результате чего должника также обязывают возместить понесенные Горводоканалом расходы на оплату госпошлины;

- полученный судебный приказ направляется на исполнение.

В рамках исполнительного производства к должнику могут быть применены следующие меры:

- инициирование процедуры расторжения договора социального найма и выселения из занимаемых муниципальных помещений на основании статьи 83 Жилищного кодекса РФ;

- наложение ареста на имущество, в том числе квартиру, в виде запрета на совершение регистрационных действий, даже если жилье является единственным, что делает невозможными продажу или дарение квартиры до оплаты долга (постановление Верховного суда РФ от 11.01.2016);

- наложение ареста на зарплатный счет, на расчетные счета в банках, в том числе на р/с, с которого вносятся платежи по ипотеке, что сделает невозможным своевременное перечисление денег банку;

- введение временного ограничения на пользование должником специальным правом в виде приостановления действия права управления транспортом - до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения (введено 15.01.2016 ст. 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве»);

- обращение в суд для введения запрета на выезд за границу;

- если квартира находится в собственности, то по решению суда долг будет погашаться через выставление собственности на торги.

Кроме этого, наличие соответствующего долга лишает человека права на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Горводоканал обращает внимание на вступление в силу с 1 марта 2015 года поправок к Федеральному закону от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», согласно которым задолженность за ЖКУ будет фиксироваться в личной кредитной истории.

В силу требований указанного закона сведения о наличии задолженности граждан по коммунальным услугам направляются в Бюро кредитных историй (БКИ). Информация о задолженности будет вноситься БКИ в основную часть кредитной истории и учитываться при выдаче ипотеки, кредита, займа. Это может повлечь отказы банков в выдаче кредитов.

Чтобы избежать неприятных последствий, ООО «Горводоканал» предлагает своевременно оплачивать потребленные услуги водоснабжения и водоотведения.

При возникновении трудной жизненной ситуации и образовании задолженности перед ООО «Горводоканал» пензенцам предлагают следующее:

- если нет прибора учета воды, следует его установить - это позволит экономить на текущих платежах. Как показывает практика, объем потребления воды по прибору учета меньше, чем нормативный, который выставляется ежемесячно с повышающим коэффициентом;

- если прибор учета не установлен, необходимо своевременно сообщать в Горводоканал об изменении количества зарегистрированных/проживающих в течение пяти рабочих дней с даты произошедших изменений;

- можно обратиться в центры обслуживания клиентов Горводоканала для заключения соглашения о реструктуризации долга, что позволит оплачивать долг частями в соответствии с графиком;

- для оплаты образовавшейся задолженности без комиссии банка за перевод денежных средств предлагается воспользоваться сервисом «Личный кабинет» физических лиц на сайте Горводоканала.