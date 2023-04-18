В Пензе татары собрались вместе на областном ифтаре

18.04.2023 | 19:29

Выпечка на столе - результат кулинарного мастерства татарских женщин. Они постарались, чтобы областной ифтар (время мусульманского разговения) прошел в атмосфере домашнего тепла и уюта.

«Приготовила розочки красивые. Сюда входят три желтка, одно яйцо, чуть-чуть соды, ванилин и, естественно, душа и любовь», - рассказала жительница г. Пензы Рабия Акчурина.

Ночь Кадр-кич, или ночь предопределения во время Рамадана, когда единоверцы собираются вместе, особо почитаема в исламском мире как связанная с ниспосланием Корана пророку Мухаммаду. А коллективный ифтар символизирует единение, бережное отношение к традициям и культуре как своего народа, так и соседей, которые проживают бок о бок.

«Татары, все здесь присутствующие, являются стержнем, оплотом Пензенской области, мира, дружбы, созидания. У меня среди татар огромное количество друзей, я очень их уважаю за то, что это трудолюбивый народ, талантливый народ, который является настоящим патриотом большой и малой родины», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На Пензенской земле в мире и согласии испокон веков живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Представители автономий демонстрируют сплоченность и толерантное отношение друг к другу.

«Мы благодарим Всевышнего за те блага, которые он ниспосылает нам, и просим его о здоровье, чтобы были счастливы наши дети, были здоровы наши близкие и чтобы был мир на всей планете», - отметил председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров.

Священный для мусульман месяц Рамадан завершится 20 апреля, с заходом солнца.