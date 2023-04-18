Платить командировочные предлагают новым способом

18.04.2023 | 10:12

Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов направил для обсуждения в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений законопроект, предусматривающий право работника выбирать способ получения командировочных - исходя из среднего заработка или обычной зарплаты.

Сейчас Трудовой кодекс РФ гарантирует работникам, которых отправляют в командировки, две выплаты. Первая - компенсация расходов, например на перелет и проживание в гостинице. Вторая - средний заработок, который сохраняется за сотрудником на время командировки.

Средний заработок рассчитывают так: сумму, которую человек получил за предыдущие 12 месяцев, делят на количество фактически отработанных за это время дней. В расчет берут зарплату, премии и другие начисления, связанные именно с оплатой труда. При этом не учитываются отпускные, оплата больничного листа, материальная помощь и другие социальные выплаты.

Эдуард Кузнецов обратил внимание на то, что в январе, мае, ноябре средний заработок может оказаться меньше, чем зарплата сотрудника на рабочем месте, из-за праздничных дней.

«Например, человек получает зарплату 40 тысяч рублей в месяц. В январе его отправили в командировку на три дня. За последние 12 месяцев, если не учитывать больничные и отпускные, он заработал 435 232 рубля, отработав 224 дня. Среднедневной заработок составил 1 943 рубля. Значит, за три дня он должен получить 5 829 рублей. А если бы он не уезжал, то получил бы 7 058,8 рубля - такая сумма получится, если разделить оклад на 17 рабочих дней в январе и умножить на число дней командировки», - поясняет «Парламентская газета».

По мнению депутата, это несправедливо, ведь в командировке человек трудится так же, как и его коллеги, просто вдали от обычного рабочего места.

Депутат разработал поправки к Трудовому кодексу, позволяющие работнику использовать оба варианта. Так, коллективным договором, отраслевым и межотраслевым соглашениями можно будет предусмотреть, что работнику, которого отправляют в командировку, гарантируют сохранение зарплаты вместо среднего заработка, если сам работник даст на это письменное согласие.

Законопроект уже начали обсуждать в Госдуме. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов предварительно рассмотрел инициативу и пришел к заключению, что нужно изучить позиции всех заинтересованных сторон.