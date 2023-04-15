Жители Пензенской области могут выбрать объекты для благоустройства

15.04.2023 | 11:42

В субботу, 15 апреля, в Пензенской области стартовало онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

В этом году в онлайн-голосовании участвуют 49 объектов, расположенных в восьми населенных пунктах: Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане.

По количеству выставленных проектов лидирует Пенза - горожанам предлагается 20 общественных территорий. В перечне ЦПКиО им. В. Г. Белинского, Комсомольский парк, Тропа здоровья, скверы Дружбы, Студенческих отрядов, «40 лет Победы», имени В. В. Тарасова, имени В. Г. Белинского, Пионерский, «Могилевский дворик», Семейный, у завода «Химмаш», у дизельного завода и за Дворцом единоборств «Воейков».

Также в перечне - набережная Суры в районе улицы Урицкого и Бакунинскиого моста, лестничный марш от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского мужского монастыря, Привокзальная площадь, сквер в районе школы № 59, общественные территории перед зданием администрации города и у домов № 89-91 на проспекте Строителей.

В Кузнецке и Заречном предложили на выбор по 6 объектов, в Сердобске - 5.

Проголосовать за приоритетные для благоустройства объекты могут жители региона старше 14 лет на онлайн-платформе 58.gorodsreda.ru.

Помощь в информировании населения, в выборе пространства и голосовании будут оказывать волонтеры проекта. Сейчас к команде добровольных помощников присоединились порядка 800 жителей региона.

Онлайн-голосование продлится до 31 мая.

В 2022 году в Пензенской области в перечень для выбора вошли 38 объектов также в 8 населенных пунктах. Проголосовали более 75 тысяч жителей Сурского края.