В администрации Пензы сообщили, что залезать на «Кентавра» нельзя

Пензенский «Кентавр» не останется без хвоста. 7 апреля горожане заметили, что он у скульптуры отваливается, но в мэрии успокаивают: подрядчику направлена претензия, он должен устранить замечания в рамках исполнения гарантийных обязательств.

«Кентавр предназначен для визуального осмотра, поэтому никакой опасности сломанный хвост не несет. Другое дело, что многие родители сами усаживают детей на этот объект. Напомним, что скульптура «Кентавр» не предусмотрена для этого», - сообщил представитель администрации Пензы, отвечая на вопрос горожанина в соцсети «ВКонтакте».

Между тем автор арт-объекта Юрий Ткаченко ранее, беседуя с журналистами, говорил иное. Он называл скульптуру контактной и подчеркивал, что на нее можно садиться и залезать.

«Радушный кентавр» появился на Фонтанной площади в 2020 году, он обошелся бюджету в 2,8 млн рублей.

Не всем пензенцам скульптура по нраву, они часто просят убрать ее, заменить на другой арт-объект. Однако представители власти отвечают, что эскизный проект «Радушного кентавра» неоднократно обсуждался на заседаниях градостроительного совета и был выбран большинством голосов.