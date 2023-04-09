В Пензенской области за неделю ликвидировали около 100 свалок

09.04.2023 | 12:37

В Пензенской области продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке. Министерство ЖКХ и ГЗН региона отчиталось о работах, проделанных на минувшей неделе.

Так, очисткой территорий населенных пунктов занималось более 6 000 человек и 176 единиц спецтехники. В порядок привели парки, скверы, газоны. Общая площадь территории, которую избавили от мусора, - 374 кв. м.

Также активисты высадили более 100 деревьев и кустарников.

«Очистные работы проводились на объектах ливневых канализаций. Очищено более 500 метров ливневых канализаций, 16 ливневых колодца и более 70 водопропускных труб», - рассказали в министерстве.

Также за минувшую неделю ликвидировали 97 свалок и вывезли 544 кубометров мусора.

Месячник по благоустройству стартовал в регионе 20 марта, он завершится 22 апреля. В Пензе в этот день объявлен субботник.

Жители области охотно приводят в порядок территории, убирают их и нередко остаются недовольны тем, что мешки с собранным мусором долго не вывозятся.

«5 дней назад была проведена уборка территории от придорожного мусора от мкр. Заря и до федеральной трассы. От трассы и до магазина «Заря» мешки с мусором убрали, а от храма Царственных страстотерпцев и до магазина «Скидкино», видимо, забыли. Эти мешки скоро развеет ветер и растащат собаки», - предупредила подписчица Надежда К. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».