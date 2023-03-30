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Общество

В Пензе устроили рейд по точкам приема черных металлов

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По возможным местам приема крышек канализационных и водопроводных колодцев, которые исчезают с городских улиц, отправился заместитель мэра в сопровождении полиции. Сотрудников пунктов приема металла предупреждали об ответственности.

В пункте в Железнодорожном районе четко обозначено, что сдать можно, а что здесь не возьмут.

«Я работаю месяца два, ни разу не было такого случая. И у нас за это серьезный штраф, мы такие вещи не принимаем», - рассказал мастер-приемщик Михаил.

По стечению обстоятельств в нескольких метрах от этой точки колодец остался без крышки. Вернее, родную конструкцию заменяет самодельная - тонким листом железа заботливые пензенцы прикрыли шахту, чтобы прохожие туда не угодили.

«Реализация, сбыт и прием коммунального имущества запрещены. За это предусмотрено административное наказание - статья 14.2 КоАП Российской Федерации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

«Бывает, приносят, но мы сообщаем сотрудникам полиции», - отметил мастер-приемщик Александр.

Тех, кто решил сбыть запрещенный металлотовар, привлекают по статье «Кража». Хотя в пунктах отрицают прием коммунального имущества, оно все же периодически исчезает и куда-то сдается. Чтобы держать в тонусе тех, кто работает с черметом, чиновники вместе с полицейскими продолжат объезжать точки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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