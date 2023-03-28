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Общество

Пензенцу пояснили, положены ли льготы детям войны

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«Подскажите пожалуйста, какие льготы предоставляются детям войны в Пензе, как их можно получить и куда обратиться?» - такой вопрос задал житель региона Максим В. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина уточнил, что под детьми войны имеет в виду лиц, которые в годы Великой Отечественной войны были несовершеннолетними.

Ответ пришел со страницы правительства Пензенской области. В нем говорится, что на сегодняшний день законодательная база об определении статуса «дети войны» на федеральном уровне отсутствует, поэтому меры социальной поддержки для них не предусмотрены.

«Принятие нормативного правового акта, регламентирующего предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан в Пензенской области, не планируется», - пояснили Максиму.

Также в правительстве отметили, что сейчас люди, которые в годы Великой Отечественной войны были несовершеннолетними, являются лицами старшего поколения. Большинству из них предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с федеральным либо региональным законодательством.

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