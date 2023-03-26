Жители Пензы-III пожаловались, что из района исчезает цивилизация

26.03.2023 | 13:17

Темнота, плохие дороги, отсутствие аптек и магазинов - жители Пензы-III перечислили свои проблемы и пожаловались, что район областного центра превращается в глухую деревню.

Ситуацию они назвали вопиющей.

«Тут исчезает инфраструктура, и люди предоставлены сами себе. Дороги в ужасном состоянии, почти что нет магазинов, отсутствует аптека, потухшие фонари и большие проблемы с общественным транспортом. Ходит только троллейбус № 6 да и то крайне редко. Люди зачастую вынуждены в любую погоду стоять на остановках либо, уже отчаявшись, выбираются пешком. Нет самого банального - продуктов питания и лекарств», - написал горожанин, оставшийся анонимом, в социальной сети «ВКонтакте».

Свои слова он проиллюстрировал фотографиями улиц района с ямами и негорящими фонарями.

В комментариях под постом пользователь Дамир разместил список дорог, которые нуждаются в ремонте. В перечне 21 пункт. В него вошли улицы Павлушкина, Локомотивная, Злобина, Тухачевского, Свердловский мост. По словам пользователя, безопасных дорог в районе нет.

На жалобы горожан отреагировал сотрудник Управления ЖКХ Пензы. Он сообщил, что в областном центре ведется активная работа, «направленная на создание комфортных условий в городской черте». При составлении планов чиновники ориентируются на реальные возможности бюджета.

«Также в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги» проводится ремонт дорог и тротуаров. В текущем году в нормативное состояние рассчитывают привести 10 автомобильных дорог с интенсивным транспортным трафиком: улицу Пушкина, Бакунина, Лозицкой, Чаадаева, Дизельную, Ахунскую, Сурскую, Кордон Сурка, Космодемьянской, 3-й проезд Бурмистрова», - пояснили жителям Пензы-III.

Горожанам напомнили, что проезжую часть ремонтируют регулярно. В ответе не указано, заделают ли ямы на перечисленных Дамиром улицах.