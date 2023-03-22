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Общество

В Воскресеновке увековечили память двух земляков, погибших в СВО

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В селе Воскресеновка Пензенского района увековечили память двух героев, погибших во время специальной военной операции, Алексея Крылова и Дмитрия Осипкина.

На здании местной школы установили мемориальные доски землякам. Память бойцов, лишившихся жизни при исполнении воинского долга, почтили минутой молчания. Затем к доскам возложили цветы.

В церемонии приняли участие родные и близкие погибших, школьники, чиновники, члены регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», сообщили в областном министерстве внутренней и информационной политики.

Также в марте мемориальная доска участнику спецоперации на Украине появилась на здании школы в селе Старое Демкино Шемышейского района. Ее открыли в честь Ивана Валынова, который учился в этом образовательном учреждении. Он погиб в июне 2022-го в звании старшего прапорщика.

Таким же образом ранее почтили память выпускника школы № 2 села Грабово Евгения Камендровского, окончивших школу № 6 Кузнецка Рината Багданова и Алексея Фадеева.

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Источник — фото miip.pnzreg.ru
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