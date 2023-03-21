Земля под частные дома пользуется бешеным спросом у пензенцев

21.03.2023 | 14:26

Почти 860 млн рублей принесло в бюджет Пензы в 2022 году муниципальное имущество - это на 125 млн больше, чем годом ранее.

Об этом во вторник, 21 марта, на заседании комиссии гордумы рассказала начальник управления муниципального имущества Мария Почевалова. Она подчеркнула, что поступившая в казну сумма стала максимальной за последние пять лет, а плановые показатели исполнены на 106%.

По словам Почеваловой, у пензенцев колоссальным спросом пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство, причем вне зависимости от места их нахождения. На каждый аукцион выходят от 16 до 37 участников, а стоимость земли в ходе торгов возрастает примерно в 10 раз.

Так, если в среднем первоначальная цена составляет 270-350 тысяч рублей, то по результатам торгов заключаются договоры на сумму от 1,5 до 3,5 млн рублей.

«Поэтому мы ставим перед собой задачу анализа свободных земельных участков», - доложила Почевалова.

Всего в 2022 году было объявлено 37 аукционов по продаже прав на землю, где предлагалось 789 лотов на общую сумму 107,13 млн руб. (для сравнения - в 2021 году было проведено 30 аукционов: 50 лотов на 103,86 млн руб.). В итоге заключено 7 договоров купли-продажи на 12,27 млн руб. и 59 договоров аренды на 164,11 млн.

Всего же от продажи прав на землю через аукцион в бюджет города поступило 160,42 млн руб., на 55% больше, чем в 2021-м (87,67 млн).