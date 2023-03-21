Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|15:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Земля под частные дома пользуется бешеным спросом у пензенцев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Почти 860 млн рублей принесло в бюджет Пензы в 2022 году муниципальное имущество - это на 125 млн больше, чем годом ранее.

Об этом во вторник, 21 марта, на заседании комиссии гордумы рассказала начальник управления муниципального имущества Мария Почевалова. Она подчеркнула, что поступившая в казну сумма стала максимальной за последние пять лет, а плановые показатели исполнены на 106%.

По словам Почеваловой, у пензенцев колоссальным спросом пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство, причем вне зависимости от места их нахождения. На каждый аукцион выходят от 16 до 37 участников, а стоимость земли в ходе торгов возрастает примерно в 10 раз.

Так, если в среднем первоначальная цена составляет 270-350 тысяч рублей, то по результатам торгов заключаются договоры на сумму от 1,5 до 3,5 млн рублей.

«Поэтому мы ставим перед собой задачу анализа свободных земельных участков», - доложила Почевалова.

Всего в 2022 году было объявлено 37 аукционов по продаже прав на землю, где предлагалось 789 лотов на общую сумму 107,13 млн руб. (для сравнения - в 2021 году было проведено 30 аукционов: 50 лотов на 103,86 млн руб.). В итоге заключено 7 договоров купли-продажи на 12,27 млн руб. и 59 договоров аренды на 164,11 млн.

Всего же от продажи прав на землю через аукцион в бюджет города поступило 160,42 млн руб., на 55% больше, чем в 2021-м (87,67 млн).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте