В Пензенской области определены составы призывных комиссий

21.03.2023 | 07:59

В Пензенской области в целях проведения своевременного и качественного призыва на военную службу в апреле - июле 2023 года определены основной и резервный составы призывных комиссий области, муниципальных районов и городских округов.

Соответствующий указ губернатора размещен на портале регионального правительства.

Председателем областной комиссии является глава региона, его заместителем - военный комиссар Пензенской области. В состав вошли начальник и фельдшер центра военно-врачебной экспертизы и ряд врачей-специалистов: терапевты, хирурги, неврологи, офтальмологи, кардиологи, стоматологи, психиатры, дерматовенерологи.

Кроме того, в комиссию включены министры здравоохранения, образования и труда, социальной защиты и демографии.

Минздрав контролирует проведение медицинского обследования призывников. Минкульт организует проведение на сборном пункте концертов творческих коллективов. Минтруд должен провести учет граждан, уволившихся из Вооруженных Сил РФ, и трудоустроить их в соответствии с полученной воинской специальностью и уровнем образования.

Региональному управлению МВД рекомендовано в период призыва обеспечить охрану общественного порядка на территориях, прилегающих к сборным пунктам, и организовать розыск уклонистов.