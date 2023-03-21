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Общество

Пензенцы отметили день весеннего равноденствия

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На улице еще серо и неуютно, но это продлится недолго, так как вслед за календарной в средние широты пришла и астрономическая весна. 21 марта наступило равноденствие.

Настал момент, когда Северное и Южное полушария меняются временами года. В Австралии наступила осень, там постепенно ночи станут длиннее, а в России, наоборот, продолжительность светового дня будет только увеличиваться вплоть до летнего солнцестояния.

По славянскому календарю весеннее равноденствие - это время, когда просыпается все живое. У предков именно с этого момента начинался новый год. О народных традициях решили напомнить подрастающему поколению в средней школе № 58. Как оказалось, современной детворе они пришлись по душе, ведь в подготовке участвует вся семья.

Специально к празднику ребята смастерили скворечники.

«Пятилитровка, береза, листва, колоски. Клеевым пистолетом работал, завязывал», - рассказал ученик 1-го класса Ярослав Горшков.

В старину пробуждение природы всегда отмечали хороводами. Развлекательную часть они приобрели позже, а изначально круговые танцы были обрядовыми действиями, связанными с культом Солнца.

«Встаешь в этот хоровод и понимаешь, что это вообще другое состояние души и тела, поэтому равнодушных к хороводам людей я не знаю. Надо прочувствовать просто на себе - это передача любви и тепла друг другу, это объединение, причастность к чему-то общему», - объяснила участник движения «Сурские хороводы» Тамара Павлушкина.

С каждым годом количество желающих приобщиться к хороводному движению становится все больше. Поэтому летом всех ждут на празднике Ивана Купалы в Золотаревке. В 2022-м на него собралось около 10 тысяч человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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