Необоснованно призванные не могут обвиняться в воинских преступлениях

21.03.2023 | 12:26

Граждане, необоснованно привлеченные на военную службу, не могут нести предусмотренную Уголовным кодексом РФ ответственность за воинские преступления.

Это разъяснил Верховный суд РФ в подготовленном проекте постановления «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы».

«В тех случаях, когда указанная обязанность незаконно возложена на граждан, не подлежащих призыву на военную службу, или имеющих отсрочку от призыва, или подлежащих освобождению от призыва на военную службу либо от исполнения воинской обязанности (например, гражданин призван на военную службу будучи негодным к ней по состоянию здоровья), то такое лицо не является субъектом преступления, предусмотренного статьями главы 33 УК РФ», - цитирует ТАСС проект постановления.

Например, необоснованно привлеченный гражданин не несет ответственности за самовольное оставление места службы. В этом случае суд должен вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления, если отсутствуют признаки общеуголовного преступления. Если же они имеются, то содеянное подлежит переквалификации на общеуголовную статью.

Также к уголовной ответственности могут привлекаться и гражданские лица в случаях, если они вместе с военнослужащими непосредственно участвуют в преступлении против военной службы. Например, если штатский человек при задержании военнослужащего сопротивляется патрульному наряду и применяет насилие в отношении патрульных, то военный будет отвечать по ст. 333 УК РФ («Сопротивление начальнику»), а гражданское лицо - в пособничестве преступлению.

По словам зампреда Верховного суда Владимира Хомчика, разработка постановления является результатом изучения судебной практики по уголовным делам, рассмотренным военными судами с 2010 по 2022 год.