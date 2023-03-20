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Общество

ЖК «Созвездие»: квартиры рядом с тропой здоровья

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Утренние пробежки - это здорово. Но неудобно бегать по тротуарам, огибая прохожих. Выход - надо вставать очень рано, чтобы добраться до стадиона или сквера, а это не каждому по силам.

А еще неприятно любоваться только стенами домов и припаркованными автомобилями.

Для всех, кто любит здоровый образ жизни, холдинг «Термодом» предлагает квартиры в ЖК «Созвездие». Здесь дома строятся на первой береговой линии, а значит, рукой подать до тропы здоровья.

Спортсмены смогут бегать по ровной асфальтированной дороге, в окружении леса, вдоль озера, под шелест ветвей, плеск воды и пение птиц.

И никаких машин поблизости.

Кстати, пляж тоже рядом, так что летом к пробежкам можно добавить и утреннее или вечернее купание в озере. И все это в двух шагах от дома.

Узнать о проекте, свободных квартирах и действующих ипотечных программах можно у застройщика по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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