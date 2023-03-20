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Общество

Найденные на пензенском вокзале деньги перешли государству

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Пассажиры, потерявшие на железнодорожном вокзале станции Пенза-I золотые серьги и деньги, уже не смогут их вернуть: вещи перешли в собственность государства.

Такое решение было принято Железнодорожным районным судом по требованию Пензенского транспортного прокурора.

Серьги и деньги длительное время хранили в полиции (их обнаружили на вокзале еще в 2021 году), но собственники так и не нашлись.

«В соответствии с положениями федерального законодательства указанные вещи отвечают признакам бесхозяйных и подлежат передаче в собственность Российской Федерации», - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Людям, потерявшим вещь в поезде, забрать ее несложно, пока они на вокзале. Информацию направляют начальнику вокзала, остается лишь подойти в нужное место и предъявить документы. «А вот если вещь сняли с поезда, скорее всего ее передадут в бюро находок вокзала. Обратитесь туда, предъявив паспорт. Детально опишите пропажу», - разъяснили в прокуратуре.

Вещи в бюро находок хранят 30 дней. Затем они становятся бесхозяйными, а каждый день хранения начинает стоить 150 рублей.

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