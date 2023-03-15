Возможность землетрясения в Пензенской области оценили

15.03.2023 | 15:40

Жителей Пензенской области потрясла трагедия, случившаяся в Турции 6 февраля. Речь идет о землетрясениях магнитудой более 7. Эпицентр первого находился в Газиантепе, второго - в Кахраманмараше.

Землетрясение случилось и в Сирии, а чуть позже, с гораздо меньше магнитудой, по всему миру, в том числе в России, у Курильских островов.

По данным Международного медицинского корпуса от 8 марта, катастрофа унесла жизни более 50 000 человек: 49 968 - в Турции, 7 259 - в Сирии. В числе погибших были и граждане России.

В связи с трагедией читателей сетевого издания «ПензаИнформ» заинтересовал вопрос о сейсмологии и тектонике в регионе. Их обеспокоила возможность подобной трагедии в области.

В региональном минлесхозе ответили, что ответ на этот вопрос не входит в их полномочия. Государственный мониторинг опасных эндогенных геологических процессов (тектонического движения земной коры, магматизма, сейсмической активности) осуществляет Федеральное агентство по недропользованию.

Тем не менее в министерстве жителей региона успокоили.

«Пензенская область в связи с расположением на равнине и наличием массового осадочного чехла из глины, песка и других дисперсных пород не относится к сейсмоопасной зоне», - сообщили сетевому изданию.

Впрочем, землетрясение в регионе не исключено.

«По общедоступным сведениям, землетрясения до 2 баллов происходят на территории региона. Не исключены землетрясения интенсивностью до 5 баллов с вероятностью 1 раз в 5 тысяч лет», - уточнили в министерстве.