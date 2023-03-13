В ЖК «Парк Рояль» квартиры продаются с предчистовой отделкой

13.03.2023 | 16:21

Если вопросы вроде «Какие уголки брать под штукатурку?», вводят в ступор, лучше выбрать квартиру с предчистовой отделкой, рекомендует строительный холдинг «Термодом».

В этом случае не нужно разбираться в видах и марках штукатурки, слоях шпатлевки и других специфических строительных вопросах.

Клиент покупает квартиру с ровными белыми стенами, стяжкой и звукоизоляцией пола. Остаются только приятные задачи: выбрать цвет обоев, вид напольного покрытия, светильники. Все это привычно, знакомо и интересно.

Квартиры с предчистовой отделкой есть в пензенском проекте холдинга - ЖК «Парк Рояль».

Планировки - на termodom-pnz.ru. Оформить квартиру в собственность помогут менеджеры отдела продаж. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО СЗ «Парк Рояль». Проектная декларация на наш.дом.рф.

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